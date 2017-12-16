Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhami Yılmaz Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi. İlhami Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında gibi merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yerine atanan vekil başkan belli oldu. Seçimi kazanan CHP'li aday İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.

İLK TUR

Seçimlerin ilk turu tamamlandı. CHP'nin adayı İlhami Yılmaz ile AK Parti adayı Mustafa Cevat Arzık da, ilk turda çoğunluk sağlayamadı. Partililerin aynı zamanda Grup Başkan Vekili olan adaylar, partilerinin kendi oyunu alabildi. Yasa gereği yeni başkan vekilinin belirlenebilmesi için ikinci tur oylamaya geçildi.

CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık seçimde yarışıyor. İlk turda CHP adayı Yılmaz 22, AK Parti adayı Arzık ise 15 oy aldı.

İKİNCİ TUR

CHP adayı İlhami Yılmaz: 22 oy, AK Parti adayı Mustafa Cevat Arzık:15 oy

ÜÇÜNCÜ TUR

Üçüncü turda Yılmaz'a 22 oy, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık'a ise 15 oy çıktı. CHP'li İlhami Yılmaz 22 oyla seçimi kazandı.

İLHAMİ YILMAZ KİMDİR?

İlhami Yılmaz 1953 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA master'ını tamamladı.

1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği yaptı.