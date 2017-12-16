Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan’da Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu’nda yapılan AK Parti 6. olağan il kongresine katıldı. Divan Başkanlığını 22 Dönem Kütahya milletvekili Alaaddin Güven’in yaptığı kongreye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy katıldı.

AK Partinin iktidara gelişinin ardından 15 yıl geçtiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, “Dile kolay 15 yıl önce doğan yavrular 15 yaşına geldi. Türkiye nereden nerelere geldi. 2 binli yılların başında adeta iflasın eşiğine gelmişti. Yaprak kımıldamıyor yazar kasalar fırlatılıyor. Millet sıkıntı içinde. Türkiye bir gecede yüzde 50 fakirleşti. O günler geride kaldı. Ama geçmişten ders alacağız ki geleceğimizi inşa edelim” dedi.

Daha güzel bir Türkiye, daha kalkınmış bir ülke için çalıştıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin bölgede önemini son günlerde ABD yönetiminin tek taraflı Kudüs’ün İsrail’in başşehri ilan etmesiyle birlikte Türkiye’nin önemini bir kez daha gördünüz. Ne oldu Recep Tayyip Erdoğan milletin adımı 57 İslam ülkesinin devlet adamını İstanbul’da acil toplantıya çağırdı. Ey ABD başkanı senin kararın bizi bağlamaz bizim Kudüs’ün İsrail’in başkent olması kabul edilmesi söz konusu değildir. Bu karar hükümsüzdür boş dedi. Bununla kalmadık ne dedi ‘Doğu Kudüs İsrail’in değil Filistin’in başkenti olacak. Bunun içinde çabalarımızı BM nezdinde uluslararası boyutta toplantılarda dile getireceğiz Filistin’in daha fazla tanınması için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin etrafından bir çok olaylar yaşandığını anlatan Başbakan Yıldırım, “Terör iç karışıklıklar, savaşlar bütün bunlara rağmen Türkiye sayesindedir ki sizin sayenizdedir ki Türkiye 15 yıldan beridir dimdik ayakta. Güçlü iktidarı güçlü milli iradesiyle darbecilere vesayetçilere teröristlere göz açtırmıyoruz. Milletimin geleceği için çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçen yıl 16 Nisan referandumdan önce Ardahan’a geldiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “O referandumda da Ardahan üzerine düşeni yaptı. Yüzde 45 bize destek verdi. Ancak 2019 için hedef büyüttük. Yüzde 50 Ardahan’a yakışır. Kongrelerimizi bir bir tamamlıyoruz. 2018 dedede büyük kongreyi toplayacağız. 2019 belediye seçimleri hemen arkasından milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Önümüzde daha yapacak çok şeyimiz var. Bugüne kadar 12 sefer millet sandığa gitti. Referandumlar yerel seçimler genel seçimler. Her seferinde Ardahan bizim yüzümüzü ak etti. Sizin de yüzünüz ak olsun. Her seferinde desteğimizi artırdınız. Ve nihayet yüzde 45’lere kadar geldik. 2019 da yeni bir destek yazmaya hazır mısınız” dedi.

“İnşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Biz ne dedik durmak yok yola devam” diyen Başbakan Yıldırım, “Sabırla kararlılıkla çalışacağız. Türkiye’yi daha büyütmek için milletimizin yüzünü daha fazla güldürmek için gayret edeceğiz. Sınırlarımızın dışında ne olup bittiği bizi ilgilendirmez diyemeyiz. İçeride değil dışarıda da terör örgütlerine karşı ülkemize plan kuran odaklara karşı amansız mücadelemizi devam ettireceğiz. Türkiye’nin dünyaya sağırlaşmasına sağırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye artık sıradan bir ülke değil. Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldi. Dünyanın en büyük projelerinin adıdır Türkiye. En büyük havalimanını, en uzun asma köprüyü en uzun derin su altı tüneli Türkiye yaptı. Türkiye’ye bu yakışır. Artık darbelere vesayetlere kaosa krize bu ülkede yer yok. 2016 da yapılan referandumla getirilen cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli özelliğinden birisi sürekli istikrar sürekli tek başına iktidardır. Bunu teminat altına alıyor. Sandıkta vatandaş sizler karar vereceksiniz. Seçimi yapacaksınız mühürü de teslim edeceksiniz. Hiçbir vesayet odağı darbe heveslisi Türkiye’ye şekil veremeyecek, ayar veremeyecek. Karar da sözde sizin olacak” şeklinde konuştu.