Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alan ABD’ye karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) reddedilmesi üzerine konuyu bu sefer de BM Genel Kuruluna götüreceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'i resmî törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, iki ülkenin millî marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Guelleh, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

15’TE 14 DESTEK ÖNEMLİ

Erdoğan, İstanbul'da Kudüs ile ilgili her açıdan çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şu mesajları verdi: "Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihî statüsünün korunması noktasında kritik kararlar aldık. Mesele, Birleşmiş Milletler zeminine taşındı. Kudüs'ün tarihî statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısı, maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının, diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması, önemli ve manidardır. Şimdi inşallah bu tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna taşıyacağız.

Uluslararası toplumun Genel Kurulda adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Genel Kurulda üçte ikilik bir destek, aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki vetonun adeta reddi anlamına gelecektir. Buradan bir kez daha Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihî statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz."