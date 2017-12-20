Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV’deki özel yayına katılan Kılıçdaroğlu, kendisi için “Sen bittin” diyen İçişleri Bakanı Soylu’ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu “İçişleri Bakanlığında oturacak beni tehdit edecek. Ben de ona pabuç bırakacağım. Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yolsuzluk sebebiyle Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasına ilişkin de “İçişleri Bakanı’nın saydığı unsurların tamamında belediye başkanımız hakkında takipsizlik kararı verilmiş, verilmese zaten bir şey demeyiz. Beraat ettiği konu yeniden soruşturuluyor” dedi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Bakan Soylu, anında sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından cevap verdi. Bakan Soylu, “Canlı yayında şu anda KK (Kemal Kılıçdaroğlu) alenen Ataşehir konusunda yalan söylüyor. ‘İddiaların hepsine açık söylüyorum hepsine mahkeme kararıyla takipsizlik verildi’ dedi. Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değilse sen istifa edecek misin?” ifadelerini paylaştı.