Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs tasarısının ABD’nin tehditlerine rağmen BM’de kabul edildiğini belirterek “Yakın tarihi bu tür güç gösterilerinin acı sonuçlarıyla doludur” dedi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, BM’nin, tehditlere rağmen onurlu bir duruş sergilediğini belirterek, “Biz, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken işte tam da bu durumu kastediyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekimser davranan veya katılmayanların yerinin de büyük ihtimalle 128’in yanı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası, oradan bir kabul oyunun çıkacağı istikametindeydi. Ama Beyaz Saray telefonların başına geçti, oradan bu ülkeleri tek tek tehdit ettiler, açıktan tehdit ettiler. ‘Biz, hem dolarları vereceğiz buna rağmen bizim karşımıza dikilecekler.’ dedi. İnsanoğlunun, hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başladı. Temenni ederim ki Amerika Birleşik Devletleri başını iki elinin arasına alır, bu durumu değerlendirir. Zira dünyamızın yakın tarihi bu tür güç gösterilerinin acı sonuçlarıyla doludur.

Zulümle abat olunmayacağının bilinmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan “Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez” diye konuştu.

CHP FAŞİZME KAYIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın TBMM’de “Bu hükûmet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükûmeti alkışlayacak hâlimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim.” şeklindeki konuşmasını salondakilere dinletti. Erdoğan, “Şu hâle bak ya...” dedikten sonra şöyle devam etti: Benim aziz milletim bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene ‘İyi yaptın’ der mi? Demediği için zaten sizi bu ülkede on yıllardır iktidar yapmıyor. İdeolojik fanatizmle kazandıkları belediyelerde belki birkaç istisna dışında nasıl bir başarısızlık sergilediklerini, nasıl boğazlarına kadar çamura battıklarını hep birlikte görüyoruz, takip ediyoruz. 2002’de, 2004’te, 2007’de, 2009’da, 2011’de, 2014’te, 2015’te ne olduysa 2019’da da o olacaktır ey Kemal.

Erdoğan, CHP’nin tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi tekrar hızla faşizme kaydığını belirterek “Cilası sosyal demokrat olan ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkan böyle bir partinin diğer söylediklerini ciddiye almak zaten mümkün değildir” dedi.