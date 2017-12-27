Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi'yi kabul etti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı kabulü yaklaşık 30 dakika sürdü.

ERDOĞAN, TUNUS BAŞBAKANI ŞAHİD İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TUNUS'TA DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus’ta resmi temaslarına devam ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Ardından Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUNUS MECLİS BAŞKANI ENNASIR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Tunus Meclis Başkanı Muhammed Ennasır ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor.