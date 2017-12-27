Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Sanayı ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki enzime dirençli nişasta üretim tesisinin açılış törenine katılmak için Konya'ya geldi. Bakan Özlü, Türkiye'nin büyümesini küçümseye çalışanlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Türkiye bütün şehirleriyle, bütün sektörleriyle büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi çeşitli argümanlarıyla küçümsemeye çalışanlar var. Hiç kimse sırf muhalefet olsun diye, bu büyümeyi küçümseyemez. 3 çeyrektir rekor kıran büyümemiz hiçbir istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı, tertemiz ve organik bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devem etsinler. Onlar konuşur, biz yaparız. İş ihracata geldiğinde, projeye geldiğinde, vizyona geldiğinde maalesef söyleyecek söz bulamıyorlar."

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ HAFİFE ALIYORLAR

Türkiye'nin yerli otomobil projesini de hafife aldıklarıın belirten Özlü, "Türkiye'nin otomobil projesini bile hafife alıyorlar. İstismar etmeye çalışıyorlar. Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri tarihte ve süre içerisinde projemizi hayata geçireceğiz. Biz, milli ve yerli duruşumuzdan hiçbir biçimde taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bilimde, teknolojide, sanayide, üretimde milli ve yerli olan herşeyi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için projeler üretecek, kaynaklar oluşturacak ve mutlaka olumlu sonuçlar alacağız. Bizim bu duruşumuz, teori değil, pratiktir, gerçektir, somuttur. Bizim üç hedefimiz var. Türkiye'yi bilim merkezi yapmak. Türkiye'yi teknolji üssü yapmak. Türkiye'yi ileri sanayi ülkesi yapmak. Bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.