Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı  Rex Tillerson ile telefonda görüştü. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson  ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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