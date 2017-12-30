Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarına “Ben siz sormadan ne söyleyeceğinizi biliyorum, onun için söyleyeyim” diyerek Twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasının eleştirilmesiyle ilgili konuştu. “Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla” diyen Abdullah Gül “Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara sebep verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim” dedi.

Gül, gazetecilerin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusunu ise cevapsız bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül’ün açıklamalarını “üzücü” olarak niteleyerek “Geçmiş cumhurbaşkanımızın burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür” ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Yıldırım ise “Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır” demişti.