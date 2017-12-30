Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop İl Kongresi'ndeki konuşmasından öne çıkanlar;

"SİNOPLU VATANDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Biliyorum arayı çok uzattık, uzun zamandır bir araya gelemedik. Ama emin olun Sinop'u aklımızdan çıkarmadık. Bugün Sinop'ta hem il kongremiz için hemde sizlere teşekkür etmek için bulunuyoruz. Öncelikle 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 62 oyla şahsımı bu makama layık gören tüm Sinoplu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Durağan ilçemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin önünde çok farklı bir dönemin açılmasına vesile oldunuz. Tavrınızı demokrasiden ve milli iradeden yana benimsediniz. Rabbim sizlerden razı olsun, yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin.

"AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ"

Kardeşlerimizin bu desteğine bu teveccühüne mazhar olmak için bizde büyük bir heyecanla koşturuyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Zaman zaman bazı dostlar söylüyor: Ya Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın? Dün şuradaydın bugün buradasın bu nasıl oluyor? Aşk ile çalışan yorulmaz. Öyle çalışacağız ki muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız.

"2 BİN 500 KİŞİLİK SPOR TESİSİ YAPILACAK"

Dünya birden daha da büyüktür. Evlatlarımıza daha güçlü bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri onlar çekmesin. Onun için 2023, 2071 diyoruz. Sinop'a son 15 yılda 10 katrilyonluk yatırım yaptık. Toplam 15 adet spor tesisi inşaa ettik. Buraya bakıyorum, kapalı spor tesisi olarak yetmiyor. Kısa zaman içiden 2 bin 500 kişilik spor tesisi yapılacak.

"BAY KEMAL'İN BÖYLE BİR DERDİ VAR MI?"

Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? Tankları görünce hemen Bakırköy'e kaçıyor. Saat 23.17, çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz. Gece yarısı Atatürk havalimanına inmişiz. Benim derdim, milletim oradaydı. Bir radyo programında ne diyordu? Darbe olsa tankın önüne ilk ben çıkarım diyordu. Yalanı Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen birini bulamasınız.

"KILIÇDAROĞLU, DOĞRU KONUŞ DOĞRU! NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUN?"

Biz ne dedik? Batı'da ne varsa bizde de olacak... Su akar Türk bakar diyorlardı. Biz bunu 'Su akar Türk yapar' diye çevirdik. Bölgemize 12 buçuk milyar liralık yatırım yapacağız. Sinoplu çiftçilerimize son 15 yılda, 161 milyonluk tarımsal destek verdik. Kılıçdaroğlu, doğru konuş doğru! Neden yalan söylüyorsun? Ama işine gelmez. Derdi başka...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİLERİNE FLAŞ YANIT

Dün asgari ücret açıklandı. Bin 603 TL. Asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404'e çıkardık. Şimdi ise yüzde 14,3'lük artışla bin 603 TL'ye çıktı. Ya eline diline dursun. Nereden nereye. Asgari ücreti 9 kat arttırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lirada işveren teşviki uyguluyoruz. Türkiye zenginleştikçe 81 vilayetin her biri payını alacaktı Kişi başına düşen gelir 3 bin 500 dolardı. Bugün ise kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar oldu. Asgari ücret de büyük bir artışla bin 603 lira. Bizim için siyaset bir amaç değil bir araçtır. Siyaset makam ve mevki kapısı değil millete hizmet etmenin ve ülkeyi layık olduğu seviyelere taşıma kapısıdır. Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlendiyse hepsinin hakkını fazlasıyla vermiştir

"ARTIK TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN BAŞKENTİ NERESİDİR? KUDÜS'TÜR"

Sevgili gençler Filistin meselesi başta olmak üzere Müslümanların kanayan yarasını sarmanın mücadelesini veriyoruz. İstanbul'da düzenlediğimiz tarihi zirve bir dönüm noktası olmuştur. Artık Türkiye'nin Filistin başkenti neresidir? Kudüs'tür. Ardından BMGK'daki tarihi oylama ile Amerikan yönetiminin aldığı kararın hukuksuzluğu tescillendi. Büyük bir diplomatik zafere imza attık. Kudüs meselesi sadece Müslümanların değil, hem Hristiyanlığın hem Müslümanların hem de insanlığın meselesi. Papa'yı da aradım. Putin'i aradım. Maduro'yu, Endonezya devlet başkanını da aradım. Kral 2. Abdullah... Ve değerli kardeşlerim sonunda başardık. Teşekkür için de ben bu liderleri aradım. Dün Papa'yı aradım ve teşekkür ettim, 'ben şimdi size bir iade-i ziyaret yapmak istiyorum' dedim.

"CUMA GÜNÜ FRANSA'YA GİDİYORUM"

Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız.

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