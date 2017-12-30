Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmasına katıldı. 15 Temmuz Şehit Halil Kantarcı Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen buluşmada konuşan Özhaseki, son çıkan KHK’da yer alan ‘Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır’ düzenlemesini değerlendirdi. Bakan Özhaseki, “İyi niyetle yapılmış bir çalışma. Fakat yorumlar farklı mecralara kayınca özellikle bizim ana muhalefet her konuda ‘Ne olursa olsun muhalefet edeceğim’ tavrı içerisinde olunca iş aldı başını gidiyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline göz koyanlar vardı. Ellerine silah almışlardı. Onlar istediklerini zorla yapmak istiyorlardı. Millette ‘Bir dakika kardeşim, yapamazsın’ dedi ve karşısına çıktı. İhtilalcilerin yapmış olduğu iş hukuki miydi? Değildi. Biz karşılarına çıktıysak, bu kitaplarda yazmıyor ama bu nefsi müdafaadır. Yarın bir gün orada canından vazgeçip bu ihtilalcilere karşı duran insanlara karşı şöyle davalar açılırsa ne olacak. Tankın üzerine çıktın, devlet malına zarar verdin. Askerin elinden silahı aldın, görevi başındaki memura mukavemet. Bu davalar açılsa ne olacak. Yarın bir gün bir daha ihtilal denemesi olduğu zaman kim sokağa çıkar. Şehadeti göz almış, canından vazgeçmiş insanlara kötülük ederseniz, dava açıp senelerce süründürürseniz, bu insanlar yarın bir gün bu ülkenin başına bir şey gelirse bir daha sokağa çıkar mı? Bize düşende, böyle bir kötülük olacaksa, bunun önüne geçmektir. O amaçla, çok saf, sade niyetle önünün ve arkasının belli olduğu bir kararnamedir. Fakat bizim ana muhalefet şimdi başladı. ‘Bu ileride çeteleşmeye doğru gider’ diyorlar. Yapma ya” ifadelerini kullandı.