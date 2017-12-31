Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sinop ve Kastamonu il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili yapılan tartışmaları değerlendirdi. Bu konuda isim vermeden, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın kendilerine yönelik eleştirilerinin kendisinde hayal kırıklığına yol açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



HEPİNİZİN HABERİ VAR

Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğurmayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek kanunlaşmıştı. Yani bütün vekillerin haberi var. Şimdi nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz?



YAZIKLAR OLSUN SİZE

Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı da nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun. 15 Temmuz'u itibarsız hâle getirmek FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. CHP'nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır.



NE CİNS ADAMSIN BE!

Ana muhalefetin başındaki zatın 15 Temmuz şehitlerinin yanında değil de onları şehit eden hainlerin yanında durduğunu görüyoruz. Tek tip elbise ile ilgili 'FETÖ'cülerin yakınları yok mu, üzülmeyecekler mi?' diyor. Ya sen ne cins adamsın be! Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar' diye soruyor musun? Darbeyi televizyondan seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsin ki? Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın yalan. Bu iş yürek işi. Öyle lafla yürümüyor.



PILINIZI PIRTINIZI TOPLAYIN

Suriye'de dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. ABD bunlara silah yağdırıyor, bunlar da şımardı. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacağız. Dolayısıyla artık sözün bittiği yerdeyiz. ABD bizimle çalışmak istemezse biz ne yapacağız? Kendisi bilir. Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Biz gelmeden pılınızı pırtınızı toplayın gidin.Talebimiz, bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır.

ABD VE İSRAİL'E KUDÜS UYARISI: Gerginliği artırmayın

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'e uyarıda bulundu. Erdoğan, "Amerikan ve İsrail yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum. Zira Kudüs bizler için çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek kadar aziz bir şehirdir. Kudüs bütün Müslümanların göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir" dedi. BM'de ABD'nin yenilgisi ile sonuçlanan Kudüs oylamasına da değinen Erdoğan, "Bu zafer vahdetin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu zafer aynı zamanda parayla satın alınmayacak değerler olduğunu da bütün dünyaya göstermiştir. İslam alemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır" diye konuştu.

Abdullah Gül: Gerekli gördüğümde konuşurum

Son çıkarılan 696 Sayılı KHK ile ilgili yaptığı "Muğlak" eleştirisi tepki çeken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "görüşlerini açıklamaya devam edeceğini" söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün isim vermeden, "Biz dava arkadaşı değil miyiz?" diyerek eleştirdiği Gül, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, kendisini hedef alan bazı milletvekilleri için "troller" ifadesini kullandı. Gül, "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.