Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne ve Kırklareli AK Parti Olağan İl Kongrelerine katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını ve Yunanistan'ın Ege'deki tahrik faaliyetlerini eleştirdi. Yıldırım, Kudüs'le ilgili olarak, "E ne oldu? 'Ben yaptım oldu.' demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'Senin kararını tanımıyoruz.' dedi. Bütün Müslüman ülkeler, aklıselim olan dünyadaki bütün ileri gelen ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına, hem Müslüman alemi hem Hristiyan alemi, kısacası insanlık sahip çıktı. Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu problem de artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak" dedi.



YUNAN CİNLİK YAPIYOR

Yıldırım, Ege Denizi’nin Türkiye ile Yunanistan ile arasında bir dostluk denizi olduğunu da hatırlatarak, "Ancak zaman zaman iç siyaset nedeniyle çatlak sesler geliyor. Adalar, hava sahası ile ilgili. Türkiye büyük bir ülke, geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Ege’de olsun Doğu’da olsun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz. Ege’de komşumuzun cinlik yapıp henüz netleşmemiş kara parçalarına niyetlenmesi yanlış olur. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza göz diken olursa onlara dünyayı dar etmeyi biliriz. Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmamak için bu konulardan uzak durmalarını komşularımıza tavsiye ederiz" ifadelerini kaydetti.



DARBECİYE ÜMİT...

CHP’nin ve bazı kesimlerin sivillerin korunmasına yönelik düzenlenen kanuna tepki göstermelerini sert bir dille eleştiren Yıldırım, "Bu KHK’ların karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak bu bayrağı sevmek, demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu vesile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bylock mağdurlarının haklarını iade ettik. Yaşla kuru bir tutulmayacak dedik. Mağduriyetler varsa bunlar giderilecek. Kılıçdaroğlu, konuşuyor ama boş konuyor. Kılıçdaroğlu ve onunla aynı gemide bulunanlara bu KHK’dan rant çıkmaz" şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, asgari ücretin de tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dilediklerini belirterek, "Asgari ücret yüzde 14.2 ile 1603 liraya çıkardık. Milyonlarca insanımızın alın teri karşılıksız kalmadı. Enflasyonun üstünde tuttuk" diye konuştu.