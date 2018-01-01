Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Düzce’de ilk olarak kongrenin yapılacağı salonun dışında bekleyen kalabalığa hitap etti. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında paralel devlet kurmak teşebbüsünde bulunanların önünde F-16, tank, top olacaklarını belirten Erdoğan, “İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları. Benim kardeşimin, halkımın huzurunu bozamayacaklar. Huzur bozmaya çalışanlar bunun hesabını ödeyecekler” dedi.



BAZI ARKADAŞLAR ÜZDÜ

Daha sonra kongre salonuna geçen Erdoğan, buradaki konuşmasında, KHK konusunda Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi eski AK Partililerden gelen eleştirilere cevap verdi. “16 Nisan’da ne oldu gördünüz. Birileri ‘hayır’ kampanyası sürdürdü” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Biz evet kampanyasını sürdürürken ne yazık ki birileri de tabi hayır kampanyası sürdürdü. Ve hayır kampanyasının içinde olanlar da tabi beraber olduğumuz arkadaşlarımızın olması bizi çok üzdü. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolacaktır.



ÖZEL GÖREVİ VAR

Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum, kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendiriyor. Bu zatın yüzü bir defa olsun kızarmadı ya... Foyasını ortaya çıkardığımz halde bir gün dahi utanmadı. Çok da pişkin. Biz bu iğrenç tavrı FETÖ’cülerden çok iyi tanıyoruz. Önlerine konan tüm delillere rağmen ısrarla yapmadık, etmedik, görmedik diyorlar. Bu zatın yüzsüzlüğü ile aynı.



BAHÇELİ İLE YÜRÜYORUZ

“Şimdi de 15 Temmuz şehitlerimize dil uzatmaya başladılar. 15 Temmuz’a saldırmakla Kurtuluş Savaşımıza dil uzatmak arasında hiçbir fark yoktur. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük. Ama Bay Kemal’in takımı ortada yoktu. Bizimle beraber, MHP ile beraber yürümedi. Onlar tam aksine Bağdat Caddesi’nde, onlar tankları alkışlıyorlardı. Biz de milletimizle bu mandacı kafayı bu mankurtları çok iyi biliriz. Ama biz sayın Bahçeli ile Yenikapı’da vatan millet için yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz.”



ABDULLAH GÜL’E TEPKİ

“Tabi bizi üzüntüye sevk eden ise böyle bir zat ile parti ile aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Türkiye yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri solukları çıkmayan kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır? Bir anda bu iştiyak, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakı nedir? Bize yakışan birlik olmaktır.”