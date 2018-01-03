Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, BBP Genel Başkanı Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirtttiği, Genel Başkanı Destici’nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, DESTİCİ'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Başbakanlıktan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti