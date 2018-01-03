Genel Başkan Kılıçdaroğlu, BBP Genel Merkezi’nde çıkan yangınla ilgili bilgi alarak, BBP Genel Başkanı Destici’ye ve BBP Camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, Destici’yi aradı
03.01.2018 - 18:42 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla aradı.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,bbp,mustafa destici,chp,
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