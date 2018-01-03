Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

PARTİLİLERLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Herkesten gizli tutulan ziyaret öncesinde AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı binası etrafında olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Sarıyer'deki siyasi durumların da konuşulduğu öğrenildi.

SULTANBEYLİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET

Erdoğan dün de Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti. Daha önce ziyaret ettiği kas hastası gencin ölüm haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, progaramında olmayan gelişme karşısında programını değiştirerek cenazeye katıldı. Cenazeden sonra yaklaşık 1 saat Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'le sürpriz bir görüşme yaptı.

Ziyaretin ardından binadan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrıldı.



BÖREKÇİDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

AK Parti il kongresi için 4 gün önce gittiği Kastamonu'da da bir esnafın ricasını kırmayarak börekçiye girmişti. Vatandaşlar börekçide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Börekçide vatandaşlarla baş başa sohbet etti.