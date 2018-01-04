Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

İran devriminden bu yana birçok kez yönetim karşıtı gösteriler yaşandığını, bugün yaşananların ise diğerlerine göre daha etkili olduğunu ifade eden Boynukara, şunları söyledi: “ABD’nin ısrarlı ve aleni açıklamaları ve kışkırtıcı tutumları niyetini ortaya koyuyor. Öncelikle şunu belirtelim ki, ABD’nin amacı direkt rejim değişikliği değil, Irak’ta ve Suriye’de olduğu gibi kaos ortamının oluşmasıdır. Kaos, toplumsal yapının kamplaşmasına, ayrışmasına ve bunun sonucunda da daha baskıcı bir rejimin ortaya çıkmasına imkân sağlar. ABD ise bu karmaşa içinden kendine yeni ekonomik çıkarlar elde etmeyi hedefliyor. ABD’nin temel önceliği çözümsüzlüktür. Sonuç itibarıyla; amaçlanan İran’ın daha radikalleşmesi ve ABD’nin de müdahale edebileceği, yeni planlar yapabileceği bir atmosferin oluşmasıdır.”