Bakan Akdağ, bu tür sorularla sıkça karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ben şuna odaklanmayı alışkanlık haline getirdim; bunların hiçbirine kulak asmadan, işinizi yapmanız lazım. Aksi takdirde işler aksar. Erken seçim beklentisi de böyledir ya da kabine değişikliği... Bunlar siyasetin çalışmalarını yavaşlatmasına, bir beklentiye girmesine yol açabilir. Bu yanlışa düşmemeliyiz. Bir kabine değişikliği olacaksa olur. Hep böyle olagelmiştir."
Akdağ: Kabine değişikliği mümkün
05.01.2018 - 06:28 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Önemli olan işlere odaklanıp zaman kaybetmemek. Türkiye'nin zaman kaybına asla tahammülü yok" dedi.
Etiketler : recep akdağ,
533664 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/533664.aspx
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