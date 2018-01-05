Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akdağ, bu tür sorularla sıkça karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ben şuna odaklanmayı alışkanlık haline getirdim; bunların hiçbirine kulak asmadan, işinizi yapmanız lazım. Aksi takdirde işler aksar. Erken seçim beklentisi de böyledir ya da kabine değişikliği... Bunlar siyasetin çalışmalarını yavaşlatmasına, bir beklentiye girmesine yol açabilir. Bu yanlışa düşmemeliyiz. Bir kabine değişikliği olacaksa olur. Hep böyle olagelmiştir."