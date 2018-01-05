Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumdalar. Kayırmadan görevi kötüye kullanmadan memleket millet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Ama yanlış yapanlar varsa hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. O bakımdan herkes milletin denetimindedir."

MURAT HAZİNADAR'IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

"Müfettişler gerekli denetimleri yaparlar. Yanlış işlem olursa karşılığı bellidir. Haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunu yolu mahkemelerdir. Süreç işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir. Ama umut ederiz ki seçimle gelen insanların hiçbir yanlışa düşmeden görevlerini yapmalarıdır. Bu konuda bundan daha fazla yorum yapmak gereksiz."

BAKAN SOYLU'NUN SÖZLERİ

"Uyuşturucu konusunda gelinen noktaya dikkat çekmek için kencince bir uslupla kamuoyu gündemine taşımasıdır. Yanlış anlamalara müsait sözler olabilir. Çocularımızı zehirleyenlere hiçbir müsamaha göstermeden üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Açıklama tarzı belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir."

"TÜRKİYE'DE EVLENME YAŞI 18'DİR"

"Küçük yaşta evlilikler hoş görülemez. Türkiye'de evlenme yaşı 18'dir. Diyanet'in söz konusu açıklaması gençlerin ergenlik çağlarıyla ilgili bir değerlendirmesidir. Evlilikle ilgili konu medeni kanunda açık ve seçik tanımlanmıştır. Bunun dışındaki yorumlar iyi niyetli yorumlar değildir. Kanunlar bu konuda açıktır. Onun dışındaki uygulamaların ağır cezaları vardır."

KABİNEDE REVİZYON İDDİALARI

"Ne dedi, onun sözünün üstüne söz mü söyleyelim. Olmayan şeyin nesini öngöreyim. "

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

"Geleceğe yönelik tahmin yürütmek durumunda değiliz. Seçimde herkes meydana çıkacak, milletten boyunun ölçüsünü alacak. Abdullah Bey partide birlikte yola çıktığımız bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte partimizle ilgili görüşlerini bizimle paylaşabilir. Biz de gerekli şeyleri onunla paylaşırız. Kamuoyunda bir tarafmış gibi, ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın bir ferdi olarak görüş ve fikirlerini partinin başarısı için bizlerle paylaşmasıdır."