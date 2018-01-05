Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklaması:

(Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Memleket adına hizmet yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Yanlış yapanlar varsa, bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. Herkes baştan milletin denetimindedir. Türkiye bir hukuk devleti bu süreçler işliyor bu ilk değildir. Daha önce de çeşitli partilerden belediye başkanları hakkında hukuki ve idari işlemler yapılmıştır. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir.

(Bakan Soylu'nun açıklamaları) İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu bağımlılığında gelinen noktayı dikkate çekmek için kendi üslubunca kamuoyu ile paylaşmasıdır. Bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. İster İçişleri Bakanı, ister Başbakan olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Mesele bundan ibarettir.