Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolu ile kente gelen Bahçeli’yi partilileri karşıladı. İlk olarak Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli, burada Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından karşılandı. Protokolle selamlaşan ve bir süre bando ekibinin çaldığı ‘Yüreğimde yara var’ şarkısını dinleyen Bahçeli, daha sonra Başkan Hüseyin Sözlü’nün makamına geçti. Başkan Sözlü, Bahçeli’ye büyükşehir faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine sunulan ikramları beğenerek, “Her gün böyle ikramlarda bulunacaksanız Adana’ya gelelim. Bizi mahcup ediyorsunuz. Halka tatlı yemeyecek miyiz? Bize bakıyor kaç dakikadır” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, Devlet Bahçeli’ye 3 hilalli vazo, Adana’nın tarihini anlatan 1935 yılı basımı kitap, plaket, tepside halka tatlı ve tespih hediye etti.

Daha sonra Bahçeli, MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti. Bu sırada, parti binası önünde basın mensupları ve Bahçeli’nin korumaları arasında arbede yaşandı. Bahçeli, MHP il binasında partililer ile görüştü. Ziyaretin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘1071 Hizmetin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katılmak üzere Galeria Festival Alanı’na gitti.