Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - ADANA

MHP Lideri Devlet Bahçeli ABD’deki kumpas davasında Hakan Atilla’nın suçlu bulunmasına ilişkin “davanın esas ve maksadı bize göre sakat olduğundan, kararın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı yoktur” dedi.

Bahçeli, Adana’da maliyeti 2 milyarın üzerinde olan 1071 Toplu Açılış ve Temel Atma töreninde halka hitap etti. Konuşmasında İran’daki rejim karşıtı yapılan gösteriler için Bahçeli, “ABD ve İsrail'in kışkırtması rejim tartışmalarını alevlendirmiştir. İran’ın siyasi ve toprak birliği sonuna kadar desteklenmelidir” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu millî birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacaktır. DEAŞ artık bitme noktasına gelmiştir. Fakat ABD yönetimi DEAŞ bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK/PYD'yi hâlâ kollamaktadır. Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki, Türkiye açıkça tehdit edilmekte, terör örgütleri zehir saçmaktadır. Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle ve süratle Afrin muhakkak surette temizlenmelidir.



FETÖ VE PKK İMHA EDİLECEK

Yıkım ve çöküşü için açıktan ve örtülü hangi ülke veya örgütler plan yapıyorsa, bu kapsamda kimler faal hâlindeyse gereken sert cevabı almaları mecburidir. FETÖ’nün kökü kazınması 2018’de ana hedeflerden birisidir. PKK’nın tümden imhası 2018 yılının bir diğer ana hedefidir.

İran, dalga dalga büyüyen protesto gösterilerine sahne olmuştur. ABD ve İsrail'in kışkırtması rejim tartışmalarını alevlendirmiştir. İran’ın siyasi ve toprak birliği sonuna kadar desteklenmelidir. İran’ın karıştırılması bölgesel nitelikli vahim sonuçlara yol açacaktır. İran’ın birliği savunulmalı, komşuluk ilişkilerinin gereği yapılmalıdır. İran’dan sonra sıranın Türkiye’ye geleceğini açık açık söyleyenler, şunu unutmasınlar ki, Gezi Parkı’nda denediler olmadı, Kobani olaylarıyla sonuca gitmek istediler olmadı, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar yine olmadı. Hangi çılgın, Türkiye’yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır. Dört parçalı sözde Kürdistan için zaman ve zemin yoklayanlar, dört ayaklı ateşte yanmaktan kurtulamayacaklardır.

Sünni ya da Şii olduğuna bakılmaksızın Orta Doğu'da bulunan tüm Müslüman ülkeler hedeftedir. Asıl niyet İslam'la restleşme ve hesaplaşmadır. Hilal ile haçın mücadelesi bir kez daha karşımızdadır.



YARGILAMA SİYASİDİR

Birkaç aydan bu yana ABD'de İranlı bir şarlatanın itirafçı yapıldığı bir dava sürüyordu. ABD yönetiminin yapması gereken bu şarlatanı Türkiye'ye iade ederek, sahip olduğu bilgileri ülkemizle paylaşmasıydı. Yargılama siyasidir, hukuki temel ve içerikten tamamıyla yoksundur. PKK/PYD'yi binlerce tırlık sevkiyatlarla silahlandıran ABD, bu dava üzerinden gerçekte ne yapmaya çalışmaktadır? Varlığımızın ve dostluğumuzun değerini anlayamamış, farkına hala varamamış olanları da yeri geldiğinde yokluğumuzla terbiye etmesini de biliriz. Gerekirse bu uğurda canlar feda edilecek, ama teslim olunmayacaktır.