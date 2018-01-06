Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bina önünde toplanan partililere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Buradan söylüyorum: Kendine güveniyorsan, gel beraber FETÖ'ye kim kaynak aktardı tartışalım. Ama ben Beşiktaş'tan çok net şunu söylüyorum: Bu belediyeden, bizim belediye başkanımızdan bırakın 1 milyon, 100 bin lira, bin lira, bir kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım. Niye savunalım biz kendimizi. Savunmuyoruz. Sonuna kadar haklıyız. Denetimden kaçmıyoruz. Sen inceledin mi? İncelemedin. Bilirkişiye gönderdin mi? Göndermedin. Danıştay'a göndermedin. Vatandaşa hizmet eden belediye başkanı niye istifa ettirilsin? Bizim belediye başkanlarımız namuslu insanlardır, yürekli insanlardır, kararlı insanlardır. Ayrımcılık yapmayan insanlardır, bizim belediye başkanlarımız.