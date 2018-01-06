Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabinede geniş çaplı bir revizyon yapılacağı iddialarına ilişkin “Çok kısa bir cevap vereyim mi. Doğruluk payı yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin soru üzerine, bu konularda özellikle İçişleri Bakanlığı’nın mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller olduğunu, zaman zaman da özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle kontroller gerçekleştirildiğini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunlar belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Ama bundan bihaber olanlar şimdi çıkıyor konuşuyor, böyle böyle diyor vesaire. Asıl önemli olan, bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir’de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim. Açık konuşuyorum, iş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman ‘Yüzleşmeye var mısın?’ dediğimizde, birçoğu kaçıyor. ‘Eğer ben yüzleşmeye girersem, o zaman benim bu işim kalır.’ Suçüstü yapalım’ dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Şu anda burada da böyle bir süreç söz konusu.”

Erdoğan, jürinin kararını açıkladığı ABD’de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin de şöyle konuştu:

“Amerika şu anda çok ciddi kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Bu sadece hukukta kumpaslar değil, ekonomik alanda da kumpaslar var. Bütün bu kumpaslarla kendine göre yola getirmenin gayreti içerisinde. Şu verilen kararın bile çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan altı davanın birinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan bakıyorsunuz kara para aklamaya kadar işi getiriyor. Eğer Amerika’nın adalet anlayışı buysa evet o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmeli, aynı zamanda tahkim etmelidir. Böyle bir adalet anlayışı olamaz, ondan sonra da dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, FETÖ ile ilgili kendilerine giden 85 koli dosyayı nazarıitibara almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecektir.”

Erdoğan, İran’daki gelişmelere ilişkin de “Başta Amerika, İsrail olmak üzere bu ülkelerin İran’dı, Pakistan’dı iç işlerine karışmalarını doğru bulmuyoruz” dedi.