Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti üyesi olmayanlar 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. İmzalara noter şartı getirilmesi halinde her bir belgenin 150 lira olacağı, bunun da 15 milyon TL’ye kadar dev bir masraf ortaya çıkarabileceği belirtiliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2019 için “Meclis’te grubumuz olsa da olmasa da 100 bin imza ile aday olacağım” demişti. Konu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinde de gündeme geldi. Saadet Partisi’nin uyum yasalarında bu konuyla ilgili teklifinde, “Öneri şeffaf ve kolay olmalı, imza süreçleri ilçe seçim kurulları tarafından yürütülmeli, imza verenler hiçbir mali ve siyasi sorumluluğa sokulmamalı ve imza verenlerin kişisel bilgileri hiçbir makam ile paylaşılmamalıdır” konuları öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bu konu soruldu. Erdoğan “Eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket, o zaman zaten bunu yapmasına da gerek yok. Demek ki hiç gücü bu noktada yok. Noter masrafları vesaireler filan artık onun sorunu” dedi. Hukukçular ise bu konunun netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, “Bu tip bir dayatma getirilirse bu anayasaya aykırı olur. Çünkü siz 100 bin insanın iradesine ipotek koyuyorsunuz” dedi.