Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 2019 seçimleri için meydan okudu, “2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak. ‘Ben varım’ diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak” dedi.

Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. “Son KHK’den sonra AK Parti ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir gerginlik yaşanıyor. Bu, 2019’da Sayın Gül’ün, muhalefetin ortak adayı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Buna yorumunuz olur mu?” sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

“Biz geleceğe yönelik tahmin yürütmek konumunda değiliz. Biz ülke yönetiyoruz. 2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak. ‘Ben varım’ diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Bu, herkes için geçerlidir. Dolayısıyla Abdullah Bey bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımızdır. Başbakanlık yapmıştır, Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını doğrusu biz tasvip etmeyiz. Arzumuz, bu davanın bir ferdi olarak ve iyi günde, zor günde beraber olmuş bir kardeşimiz olarak görüş ve fikirlerini yine partinin başarısı için her zaman bizlerle paylaşmasıdır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin güvenlik güçlerine seslenerek, “Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir.” sözlerini hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, şunları söyledi: “İçişleri Bakanımız uyuşturucu bağımlılığı konusunda gelinen noktaya dikkat çekmek için kendince bir üslupla bunu kamuoyu gündemine taşımasıdır. Yanlış anlamaya müsait şeyler olabilir ama bilinmesi gerekir ki, ister İçişleri Bakanı ister Başbakan ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir.”