Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yeni seçilen İlçe Başkanı Mehmet Özbakan’ı tebrik etti. Bakan Fakıbaba, burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine muhtarlık vermesi halinde derhal gideceğini vurgulayarak ”Burada çok değerli arkadaşlarım var. Halen bizi yalnız bırakmamışlar. Bırakmayacaklarına da inanıyorum. Bunu çok samimi olarak söylüyorum, öyle bir dönemden geçiyoruz ki inanın Allah korusun Tayyip Bey'in kaybetmesi demek Türkiye'nin kaybetmesi demektir. Tayyip Bey bana dese ki yarın muhtar olacaksın, söz veriyorum ben muhtarlığa derhal giderim. Makam falan önemli değil, önemli olan bizim davamızdır” diye konuştu. Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzde, 2019’da çok önemli iki seçimimiz var. Bir bakan olarak değil, bir amcanız olarak her zaman yanınızda olduğumu, emrinizde olduğumu bilmenizi istiyorum. Çünkü AK Parti demek öyle koltuk sevdalısı olan insanlar demek değildir. Yani biz halkın hizmetkarıyız, halkın emrinde olan insanlarız.”

