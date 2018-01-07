Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'a kutlama mesajı gönderdi.