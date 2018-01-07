Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'a kutlama mesajı gönderdi.
Yıldırım, Osmaniye'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
07.01.2018 - 16:26 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Etiketler : binali yıldırım,osmaniye,
534239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/534239.aspx
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