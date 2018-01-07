Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisinde duman ve koku çıkması nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bakan Özhaseki uçakta yaşadıklarını bugün ilk kez katıldığı programda anlattı.

BİR ANDA UÇAĞIN İÇİNİ DUMAN SARDI!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: "Uçak havalandıktan 10 dakika bir yanık kokusu gelmeye Uçağın içini duman sardı. Pilotlar ısıtıcıları kapattı ama devam etti. Nefes alamakta zorlandık. Geri dönüş 15-20 dakika alacaktı, Ankara'ya devam etse yarın saat sürecekti. Biz de Cengiz Topel Havalimanı'na indik" Uçağın 8 kişilik oluduğunu belirten Özhaseki. "Bizim ayağımızı yerden kesen cinsten bir uçak. O anlarda sakin kalmaya çalıştım" dedi.