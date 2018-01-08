Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yılda restore edilen Balat’ta “Demir Kilise” olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasının uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Son 15 yılda ülkemizdekilerin yanı sıra Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Orta Asya ve Doğu Avrupa’yı içine alan geniş bir coğrafyada 5 binden fazla eserin restorasyonu Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleşmiştir. İstanbul Demir Kilise’deki ibadet özgürlüğü ile Filibe Muradiye Camii’ndeki ibadet özgürlüğünü birbirinden ayırmıyoruz. Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin, devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. Osmanlı döneminde, şimdiki Bulgaristan toprakları üzerinde çok sayıda cami, han, hamam, köprü, türbe gibi tarih eser niteliğinde yapılar inşa edilmiştir. Bulgaristan’daki tarihi vakıf eserlerinin ve camilerin de onarıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Demir Kilise örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmaları birlikte yapabiliriz.”

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti. Yıldız Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.