Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Bu kapsamda uyum çalışmalarını yürütecek komisyonların başkanlarının da belli olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kurulan 5 komisyondan, yürütmenin yeniden yapılandırılması ve kamu reformu konusunda yapılacak çalışmalara İçişleri eski Bakanı Efkan Âlâ, yerel yönetimlerle ilgili komisyona Erol Kaya, seçim mevzuatı komisyonuna Ahmet Sorgun, Meclis İç Tüzüğü Komisyonuna Mustafa Elitaş ve Yeni Hükûmet Sistemi’nin ekonomi yönetimi yapısına ilişkin çalışmaları yürütecek komisyona ise Cevdet Yılmaz’ın başkanlık edeceği öğrenildi. Bu isimlerin başkanlık edeceği komisyonlarda ayrıca AK Partili hukukçu milletvekilleri, bazı Cumhurbaşkanlığı danışmanları ve akademisyenler de görev alacak. Yeni sisteme ilişkin çalışma yapacak 5 uyum komisyonu, bir-iki ay içinde taslaklarını ortaya çıkaracak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunacağı üst komisyonda bu taslaklara son şekli verilecek. AK Parti, yerel yönetimleri ilgilendiren teknik uyum düzenlemelerini ise bu ayın sonuna kadar Meclis’e sevk etmeyi planlıyor. Düzenlemelerin 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerde uygulanabilmesi için 30 Mart’a kadar çıkarılması gerekiyor.