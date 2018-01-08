Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak görüşmesi liderler arasında yapılmalıdır sözleri ile ilgili konuşan Bahçeli, "Şu ana kadar görüşmedik ama arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür" ifadesini kullandı.

"2018 yılı siyasi olarak çok hareketli olacaktır" diyen Bahçeli'nin açıklamalarınnı satır başları şöyle:

TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye'nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur.

İTTİFAK TARTIŞMALARI

MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak tartışılan konular sayın Cumhurbaşkanı'nın veya bizim gündemimize düşmektedir. İleriki günlerde, arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz görüşlerimizi tekrarlayarak yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz

İTTİFAK YASAL OLMALIDIR!

91 yılında Refah Partisi, MHP ve Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP) bir araya gelerek bir ittifak oluşturmuşlardır. Bu ittifak yasal olarak oluşamamıştır. Bu ittifak 62 vekil ile Meclis’te temsil edilmiştir. Sonuç itibarıyla seçimden Refah Partisi adıyla girildiği için seçim sonuçları Refah Partisi adına yazılmıştır. Hazine yardımından da mahrum kalmışlardır. Siyasi bilimlerin analizlerinde de MHP ve IDP hiç konu edilmeden Refah Partisi oyları üzerinden siyasi yorumlar ve siyasetin geleceğini belirleme gayreti içine girmişlerdir. Bu tecrübeyi yaşayan biri olarak siyasi yapının normalleşmesi açısından bir deneyimi yaşamış bir kişi olarak özellikle önümüzdeki yılları da göz önüne aldığımız takdirde MHP bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. MHP bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçeceği süreç içinde uyum yasalarından seçim ve siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zamana siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de maddelerin konulması gerekmektedir. MHP çok pratik bir çözüm olarak üzerinde tartışılması mümkün olabilecek bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Partilerin siyasi kimliği ortadan kalkmadan seçim haklarını kaybetmeden ittifak olmalıdır.

YÜZDE 10 BARAJI AĞIRDIR

Geçmişte bir cümle sarfetmişizdir ve hala doğru bir cümledir. Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullandığımız zaman basında yer alıralmaz televizyonda daimi personel halinde gelmiş yorumcular, 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir. Onun için yüzde 10 ağır' demektedirler. Sanki 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyor. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Türkiye'nin içine düştüğü durumları dikkate alan yorumlar yaptığınızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse MHP diyor ki, bugün veya yarın, bazı gelişmeleri de göz önüne alarak siyasi partiler ve seçim kanununda "Acaba bir 'ittifak' kavramı yer alabilir mi, nasıl olabilir?" sorusunu soruyor, tartışılmasını öneriyor.

C'NİN SIRRI NEDİR??

Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım. A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C Partisi seçime girecek. diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğinizi koyabilirsiniz. A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi'ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise, bu E ve F Partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F Partisi olarak gerçekleşecektir. Bahçeli olarak sandığa gittiğimde önce MHP'ye oyumu vereceğim, sonra da C ittifakına oyumu vereceğim. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisi ile beraber ittifakın oyu da belli olacak. Bu temsilde adalete bir kapı açmak demektir. C'nin sırrı Cumhurbaşkanı seçimidir. Türkiye'de Cumuhrbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır. Cumhuriyet tarihinin 3. evresi oluşmuştur.

''MHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI GÖSTERMEYECEK''

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasıyla kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir. Böyle bir süreci farklılaştırmak ayrımlarla krizi davet etmek doğru bir şey değildir. Bu sürecin anayasal desteklerini sağlayan partiler bir anlayışla hareket etmek durumundadır. MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır.

''DÜŞÜNCEMİZ CUMHUR İTTİFAKI''

Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır.''