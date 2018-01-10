Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanlığının düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda İstanbul'daki ilçelerin belediye başkanları da katıldı.

CHP'Lİ BAŞKAN'IN FOTOĞRAFI TEPKİ ÇEKTİ

Bu toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşıp "İçişleri Bakanımız @suleymansoylu ile Haliç Kongre Merkezindeyiz." notunu düştü.

TEPKİ ÇEKTİ

Kılıç'ın bu paylaşımının altına yorum yapan CHP'liler ise Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapan İçişleri Bakanı ile fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi.