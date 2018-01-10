Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu. "Önceliğimiz adalet ve kalkınmadır" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Adalet devletin temelidir. Adalet aslında dünyada düzenin, aynı zamanda devletlerin de temel direğidir. Tarih boyunca adalet devlet hayatımızın en temel unsuru olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Siyasal sistemler farklı fikir ve teoriler hep olmuş olmaya da devam edecek. Bu süreçte değişmeyen tek bir şey var, oda adalettir. Adalet insanı merkeze alan, insanı erdemle yaşatan sosyal ve siyasi bir düzen arayışıdır.

Sosyal politikaların esası da adalet olmuştur. Dezavantajlı grupların korunması bize göre adaletin olmazsa olmaz şartıdır. Sosyal barış, ekonomik istikrar, devlet düzeni ancak ve ancak iyi çalışan adalet sistemi ile düzelebilir. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşmektedir. Zamana yenilen mevzuat hükümleri tamamen gözden geçirildi. Ben adaletle ilgili birimlerin hep bodrum katta olduğunu görüyordum ve bunun için hep adalet mülkün temelidir diye yorumlar yapılıyor diyordum.

YENİ PAKET GELİYOR...

Adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını artıracağız, 15'e çıkaracağız. Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini de yakın bir zaman içerisinde yüce Meclis'e getirmiş olacağız.

DARBE DAVALARI YIL SONUNA KADAR KARARA BAĞLANACAK

Hukuku ve yargıyı, adaleti sağlamanın imkanı olmaktan çıkarıp örgütsel bir yapının aracı haline dönüştürmek isteyenler, hukuk sistemine de çok büyük zarar verdiler. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele, istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleyi, adalet terazisini doğru tutarak kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Devam eden iki grup davamız var. Birincisi; darbe teşebbüsüyle doğrudan ilgili olanlar. Bunlar kesin hüküm yolunda süratle ilerlemektedir. Ümit ediyorum ki bu yıl sonuna kadar darbeye bizatihi karışanların görüldüğü bütün davalar sonuçlanmış olacaktır