Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı ittifak teklifi, AK Parti kulislerine ‘olumlu’ yansırken, bir yandan da iki partinin ‘tavandaki’ iş birliğinin ‘tabandaki’ etkisi üzerine değerlendirmelerda bulunuluyor. Bahçeli’nin açıklamaları sonrası gündeme gelen bir diğer konu da Güneydoğu oylarının, MHP desteğinden etkilenip etkilenmeyeceği... Ancak AK Parti yönetimi bu konuda da bir endişe taşımıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin AK Parti ile ittifak ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerine yönelik açıklaması siyaset gündeminin birinci gündem maddesi hâline geldi. İttifakın çerçevesinin nasıl çizileceği, bu iş birliğinin sandığa nasıl yansıyacağı ve 2019’dan sonra MHP ile yola nasıl devam edileceği başlıkları AK Parti kulislerinin öncelikli konusu oldu. AK Parti kulislerinde iki partinin ittifakının özellikle MHP tabanında yeni bir sinerjiye neden olacağı konuşuluyor. MHP’den İYİ Parti’ye kayan oyların, ‘İktidar ortağı olma’ umuduyla MHP’ye geri döneceği yorumları yapılıyor.

‘YASAMA İKTİDARI’

İki partinin ittifakının 2019 seçimlerinden sonra Meclis’e ‘Güçlü bir yasama iktidarı’ olarak yansıyacağı değerlendirmesi yapılan AK Parti kulislerinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel oyu partinin oy oranının üzerinde. Yani, bir ittifak olmasa bile Erdoğan cumhurbaşkanı seçilir. Ancak, Cumhurbaşkanına oy veren her seçmen aynı zamanda seçmen AK Parti’ye oy vermeyebilir. Bunun için, ittifak ‘Yasama iktidarı’ için gerekli olabilir” değerlendirmesi yapılıyor.

AÇIKLAMA RAHATLATTI

AK Parti kulislerinde bugüne kadar dile getirilen ‘seçimlerinden sonra MHP desteğini çekerse, ittifakın bir anlamı olmaz’ endişesi de Bahçeli’nin 2019’dan sonra da desteklerinin süreceği açıklaması ile giderilmiş oldu. AK Partililer, özellikle 15 Temmuz’dan sonra Bahçeli’nin takındığı tavrın, ittifak açıklamasındaki ‘samimiyetinin’ göstergesi olduğunu dile getiriyor. AK Partililere göre, Bahçeli, ‘Türkiye’nin bekası için yerli ve millî ittifak’ istiyor

UYUMDA ORTAK ADIM

Devlet Bahçeli’nin seçimlere henüz 22 ay varken, niyetini açıkça belli etmesi ise AK Parti kulislerinde, “MHP uyum yasaları konusunda atılacak adımlarda söz sahibi olmak istiyor ve ‘Hayır’ bloğunu da ittifaka zorluyor” şeklinde değerlendiriliyor.

TABANDA İTTİFAK

AK Parti’de MHP ile ‘tavanda’ yapılacak bir ittifakın ‘tabana’ yansımaları da analiz ediliyor. AK Parti kurmayları, yaptırdıkları anketlerde her zaman AK Partili seçmenin ikinci tercihinin MHP, MHP’li seçmenin ikinci tercihinin ise AK Parti olduğunu dile getiriyor. Seçmen nezdindeki bu tercihlerin, aynı zamanda ittifaka da olumlu yansıyacağı görüşünde birleşiliyor.

REFERANDUM ÖRNEĞİ

MHP ile yapılacak bir ittifakın ‘Kürt seçmeni olumsuz etkileyeceği’ şeklindeki görüşler de AK Parti’nin analizini yaptığı konular arasında bulunuyor. AK Partililer, bu tezi referandumda MHP ile iş birliği yapılmasına rağmen, Güneydoğu’dan gelen ‘Evet’ desteği ile çürütüyor. AK Parti yönetimi, 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla, referandumda bölgeden gelen desteğin yüzde 20’ye yakın arttığı hatırlatması yapıyor.