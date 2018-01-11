Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye yönelik ittifak açıklamaları sorulan Destici, bu oluşumdan memnun olduklarını dile getirdi. “Biz BBP olarak Türk milliyetçilerinin, muhafazakârların, maneviyatçıların birlikteliğinden iş birliğinden memnuniyet duyduğumuzu, bunu desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum” diyen Destici şöyle devam etti: İnşallah önümüzdeki süreçte bu birliktelikler, iş birlikleri daha müşahhas bir hâle gelecektir. Neticede biz BBP olarak başından beri seçim ittifaklarının yasal hâle getirilmesini ve partilerin gayri yasal bir şekilde ittifak yapmak zorunda bırakılmamalarını, bunların önünün açılmasının seçimlerde iş birliği yapmasının ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olduğunu açık ve net bir şekilde dile getirdik. MHP ile AK Partimizin bu birlikteliğinden, iş birliğinden, yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. BBP bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır ve bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir.