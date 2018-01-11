Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında Wilco van Herpen’in sunduğu "Gönül Dağı" programının özel bölümüne konuk olan Başbakan Binali Yıldırım hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gençlik döneminde babasıyla otobüs işletmeciliği yaptığını anlatan Başbakan Yıldırım, “Herhâlde 15 senedir doğru dürüst araba kullanmıyorum. Tabii Bakanlık, Başbakanlık döneminde çok fırsatımız olmuyor araç kullanmak için. Şu anda sürdüğümüz otobüsün benim için çok büyük bir anlamı var, büyük bir sürpriz oldu bana. 1978’de ben otobüsçülüğe başladım, o zaman aldığımız otobüs bu. Yani aynı model otobüs, o zamanlar çok meşhurdu, böyle otobüsü olana bayağı bir farklı gözle bakılırdı” dedi.

1978 yılında babasıyla beraber bir otobüs aldıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, “84’e kadar bu işi yaptık. O vesileyle Türkiye’nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık. O zamanlar böyle aklımızda Bakan olmak, Başbakan olmak yok. Ben Erzincan Refahiye’nin Kayı Köyünden Topal Dursun’un oğlu, okumuşum, gayret etmişim, Allah nasip etmiş bu görevlere gelebilmişim, bir engel yok" diye konuştu.

Çocukluğunda tarım ve hayvancılık işleriyle çok uğraştığını anlatan Başbakan Yıldırım, “Babam celepçilik yapardı, ben de ona yardım ederdim. Tarlalarda biçmek için, ekmek için okuldan çıkınca, bazen de okula gitmezdim, gider babama yardım ederdim. Yazın tarla biçerken uçaklar geçerdi gökyüzünden. Çok merak ederdim bu uçaklarda acaba kimler var, nereye gidiyorlar, keşke ben de içinde olsam diye...” ifadesini kullandı.

Otobüsçülükten sonra taksicilik de yaptıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “İstanbul’da ticari taksimiz vardı, 2 tane 80’li yıllarda. Sonra onu da sattık, oradan da para kazandık, bu sefer parke imalatçılığı yaptık. Sonra da denizcilik işine girdik. Tersanede çalıştım, serbest çalıştım” dedi.

"KOKOREÇ SEVERİM"

Ben orta-lise eğitimimi Kasımpaşa’da yaptım, Kasımpaşa’nın meşhurdur kokoreci. Bizim Cumhurbaşkanımız da kokoreci sever. Yolda giderken konaklama tesisleri vardır, en lezzetli yemekleri de tırcıların, kamyoncuların durduğu yerler yapar. Ben de yemek yapmayı severim ama şimdi pek vaktim olmuyor. Arnavut ciğeri ve karnıyarığı çok güzel yaparım.