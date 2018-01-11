Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Yazarımız Adnan Şahin’in ‘7 bölge 7 yemek’ teması ile seçtiği yemekler milletvekilleriyle buluştu. Uygulama TBMM’nin ilk kadın idare amiri olan AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez’in girişimi ile başladı. Milletvekillerinin yararlandığı üyeler lokantasında ilk olarak karalahana çorbası (D. Karadeniz), zahterli zeytin piyazı (Akdeniz), şevket-i bostan (Ege) demir hindi şerbeti, kestane aşı (Marmara), sembusek (Güneydoğu), hardaliye şerbeti (Trakya) gacer bulgur pilavı eşliğinde kuzu fehli (İç Anadolu), gaysefe (Doğu Anadolu), kaymak (Akdeniz) ve köme (İç Anadolu) servisi yapıldı.