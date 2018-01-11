Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Şiddet haberlerinin medyada veriliş biçimlerine dikkat çeken Kaya, “şiddeti azaltıcı” etkisinin bulunmadığını dile getirdi. Bakan Kaya “Reyting kaygısıyla vahşet içeren haberlerin verilmesine karşıyız. Bu konuda, tüm medya temsilcilerinden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Bu ay içinde RTÜK ve bütün kanalların genel yayın yönetmenleriyle bir toplantı planlıyoruz” ifadesini kullandı. Bu zamana kadar şiddet gören ve mağdur olan kişilere psikolojik destek verdiklerini hatırlatan Bakan Kaya “Bundan sonra şiddet uygulayan kişilere de psikolojik destek sağlayacağız. Ankara’da 103 fail bu uygulama kapsamına alındı ve olumlu sonuçlar elde edildi. Uygulamayı 81 ile yaygınlaştıracağız. Bunun dışında, elektronik kelepçe uygulamasını da artırmak için çalışacağız. Özellikle can güvenliği riski olan vakalarda kelepçe uygulamasının artık mecburi olarak yapılması gerekiyor. Yani eğer ‘Ben seni öldüreceğim, keseceğim, doğrayacağım’ diyorsa bu adama mutlaka ama mutlaka kelepçe takılmalı” şeklinde konuştu.