Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu... Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı Tahir Doğaç getirildi. Beşiktaş Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP'nin adayı Tahir Doğaç 22 oy alarak ilk turda Belediye Başkan Vekili seçildi.

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu. Peki, Tahir Doğaç kimdir ve daha önce hangi görevi üstlenmektediydi? İşte, gündemdeki isim hakkında bazı bilgiler

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir