Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Elvan, Mersin İmam-Hatipliler Platformu tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Buluşmada Bakan Elvan'a Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'da eşlik etti. Burada konuşan Elvan, Türkiye'nin artık büyük düşündüğünü vurgulayarak, "Çünkü Türkiye'ye liderlik, önderlik eden adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Türk gençliği artık büyük düşünüyor. İşte sizin gibi gençlere sahibiz. Sizlerle gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Önce hayal edeceğiz sonra hakikate dönüştüreceğiz. Hayali büyük olanın, dünyası, ülkesi, milleti büyük olur. Hayal kuracağız ancak hiçbir zaman hayalperest olmayacağız. Hayalin hakikati alt etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Boş hayaller peşinde koşmayacağız. Erişilebilir, ulaşılabilir hayallerin peşinde koşacağız. İşte biz bunu yapıyoruz, boş hayal kurmuyoruz. Hayali hakikate dönüştürmenin gayretini güdüyoruz. Gençliğin hayallerini gerçekleştiriyoruz, gençlerle birlikte hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Gençliğinde seçilme yaşının 30 olduğunu, 2006 yılında ise seçilme yaşını 25'e düşürdüklerini kaydeden Elvan, "Artık seçilme yaşını 18'e indirdik. Eskiden her şehirde üniversite yoktu. Mersin'de şimdi 3 üniversite var. Şu anda 81 ilimizde üniversite var. Benim gençliğimdeki üniversite sayısına bakacak olursak 7-8'i geçmezdi. Bugün 180'in üzerinde üniversite var. Yine benim gençliğimde kara tahtalar vardı. Lastik ayakkabılar, yamalı elbiseler vardı. Anadolu insanı yüksek tahsil için dünyanın çilesini çekerdi. Benim gençliğimde yine yollar git git bitmezdi. Bu bölünmüş otoyollar yoktu. Hızlı trenler yoktu. Benim gençliğimde hastane kuyrukları vardı. Her öğrenci hastaneye bile gidemezdi. Benim gençliğimde uçağa binmek sadece imtiyazlı olanların imkanıydı" şeklinde konuştu.



Eğitimde fırsat eşitliğini artık sağladıklarının altını çizen Elvan, "Sırf imam hatiplilerin önünü kesmek için bir kat sayı saçmalığını uydurdular. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verdik. İmam hatip okullarını tercih edilen okullarımız arasında tuttuk. Mesleki eğitimin önünü açtık. Yüksek öğretim gençlerimizin barınma, beslenme, burs ve kredi imkanlarını iktidara geldiğimiz 2002'den bu yana her yıl artırarak devam ettirdik. 2003'den bu güne başvuru yapan her öğrencimize burs veya kredi imkanı sağladık. Yurtları mecburiyetten kalınan yerler olmaktan çıkardık. Hem kapasitesini hem de sayılarını artırdık. Modern konaklama alanları haline dönüştürdük. Yurtlarımızın teknolojik alt yapılarını yeniledik, bütün yurt ve yuvalarda ücretsiz internet erişimi uygulamasını başlattık. Gençlik merkezlerimizin sayısını artırdık, gençlik kampları inşa ettik. Gençlerimize yönelik stadyumlarla spor salonlarıyla atletizm pistleriyle çok amaçlı spor tesisleriyle sporu ve sağlıklı yaşamı hayatın bir parçası haline getirdik" diye konuştu.