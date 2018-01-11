Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun kapanışında konuştu. Zeybekci, Türkiye’nin dış ticaret hacmine ilişkin önemli mesajlar verdi.Kurul üyelerine Ömer Seyfettin’in Pembe İncili Kaftan hikayesini anlatarak “Sizler bizim pembe incili kaftanlı elçilerimizsiniz” ifadelerini kullanan Zeybekci, “Dünyanın her yerinde olmak zorundayız. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Olmadığımız yerde söz söyleme hakkımız yoktur. Her yerde sizlerle birlikte olacağız. Hükümet olarak sizlerin önünü açacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz 500 milyar doları aşmak”



Zeybekci, 2017 yılı sonu itibariyle ulaşılan dış ticaret hacmine ilişkin olarak ise “1981 yılında bu ülkenin dış ticaret hacmi 4 milyar 500 milyon dolarken 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin dış ticaret hacmi 467 milyar dolar oldu. Bu seneki hedefimiz 500 milyar doları aşmak” ifadelerini kullandı.



“Beşinci defa da tutturamayacaklar”



Dün sabaha karşı Dünya Bankası’nın Türkiye’nin 2017 yılı büyüme tahminini revize ettiğini söyleyen Zeybekci, “Dünya Bankası 5’inci defa Türkiye’nin büyümesini revize etti. Dün sabaha karşı 2017 yılı Türkiye’nin büyüme öngörüsünü yüzde 6.7 olarak revize etti. Beşinci defa de tutturamayacak bundan emin olun. 2018 ile ilgili ön görülerini de artı yönlü revize etmek zorunda kalacaklar” şeklinde konuştu.



“Beş defa tahminde bulunup ta tutturamayanların söylediklerine nedense bir hassasiyet oluşuyor”



Ekonomide spekülatif amaçlı söylemlere kulak verilip gündem oluşturulduğunu dile getiren Zeybekci, “Maalesef şöyle bir sıkıntımız var; bu ülkenin iradesiyle seçilip hükümet etmekte olan ekonomiyi yöneten, fırının başında olan, ateşin önünde olan ekonomi yönetimindekilerin pozitif yönde Türkiye’nin geleceğiyle ilgili söylediği sözlerin nedense dikkate alınmamasıyla ilgili bir heves var” dedi.



Zeybekci açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Beş defa tahminde bulunup ta tutturamayanların söylediklerine nedense bir hassasiyet oluşuyor. Çünkü birilerinin işine öyle geliyor. Onların söyledikleriyle Türkiye’de spekülatif hareket yapılabiliyor. Onların söyledikleri biraz kaynatılarak piyasaya sürüldüğü zaman bundan elde edilen dalga boyları ne kadar yüksek olursa, spekülatif amaçlı rant devşirme alanı da o kadar güçlü oluyor. Onun için yapıyorlar ama biz Türkiye’ye inanıyoruz. Bu ülkenin imkanlarını, kaynaklarını ve gücünü biliyoruz.”

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu kapsamında 142 İş Konseyinin 66’sının yeni Başkan ve Yönetimlerinin seçildiği toplantıda, bin 120 temsilci seçimlere katıldı.