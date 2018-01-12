Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda başlattığı milletvekili buluşmalarına dün 14 ilden 43 milletvekili ile devam etti. 2 saat 20 dakika süren toplantıda 13 milletvekili söz alarak hem kendi illeriyle ilgili ve hem de ittifak görüşmeleri başta olmak üzere genel siyasetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Edinilen bilgilere göre, MHP ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ile başlayan ve 16 Nisan referandumuyla devam eden sürecin ittifaka doğru evrildiğini söyleyen Erdoğan’ın, bunun büyük bir mutabakatın adımları olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Erdoğan’ın, “Bahçeli ile yaptığımız görüşme kısa ama verimli bir görüşmeydi. Biz bu işi millî mutabakat olarak görüyoruz. Bizim ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek millet’ ilkemize uyan kim varsa bu milli ittifakın çatısı altında toplanır. Bu ilkeleri benimseyenlerle, yerli ve milli olan herkesle ittifak yaparız” dediği öğrenildi.



VEKİLLERE UYARI

İttifak konusunda hem Bahçeli’nin hem de MHP’nin çok hassas davrandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanının AK Parti olarak kendilerinin de bu hassasiyet içerisinde olması gerektiğini söyleyerek “Bu konuda söylem birliği içinde olmalıyız, buna zarar verecek açıklamalardan kaçınmalıyız” uyarısında bulunduğu belirtildi.

Toplantıda söz alan isimlerden Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da AK Parti ile MHP ittifakının Kürt oylarını etkiyeceği yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını söylediği belirtildi. MHP ile yapılacak ittifaka doğru bulduğunu açıklayan Ensarioğlu’nun “İttifaka bölgeden tepki değil aksine destek” var dediği öğrenildi.



‘MİLLÎ İTTİFAK KOMİSYONU’

Öte yandan önceki gün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan ve 35 dakika süren Erdoğan-Bahçeli zirvesinin ardından sürecin nasıl işleyeceği sorusu da dünkü toplantıda cevabını buldu. Buna göre, ittifak süreci, kurulacak komisyonla devam edecek. Her iki partiden 3’er milletvekili olmak üzere toplam 6 milletvekilinden oluşan bir Millî İttifak Komisyonu kurulacak. Komisyon teknik olarak çalışacak. Komisyonun çalışmaları belli bir aşamaya getirmesinin ardından Genel Başkanlara sunabileceği ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden bir araya gelebileceği bildirildi.



KİT'TEKİ TAŞERONLAR

Edinilen bilgelere göre toplantıda taşeron düzenlemesi de gündeme geldi. Söz alan milletvekillerinin bir bölümü KİT’lerde çalışan personelin kapsam dışında tutulmasından dolayı seçmenlerden şikayet geldiğini belirtince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna çözüm olarak KİT’lerde çalışan taşeron işçilerinin her birinin kendi bulunduğu KİT’te kadroya alınabileceğini söylediği belirtildi.