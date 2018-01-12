Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin millî mücadele verdiğini ifade eden Ünal, "Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir" dedi.



ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Ünal şöyle devam etti: Bizim gördüğümüz açık ve seçik şudur: Türkiye bugün çok ciddi anlamda milli ve yerli unsurların bir arada bir mutabakatına ihtiyacı vardır. AK Parti meseleyi bir millî mutabakat meselesi olarak görmektedir. Bahçeli ile Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu ele alınmıştır. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Şu anda AK Parti, uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak, bir teknik meseleden ziyade bir milli mutabakat meselesidir.

AK Parti ve MHP'nin üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurmayı planladığını ifade eden Ünal, komisyonun çalışmalarının içeriğinin seçim ittifakı mı yoksa uyum yasalarının da olup olmayacağının sorulması üzerine şöyle dedi: Şu anda konuştuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer unsurlarla bizim düşündüğümüz büyük mutabakatın çerçevesini konuşuyoruz. Uyum yasalarıyla ilgili diğer siyasi partilerle yapacağımız istişareler ayrı bir bahis. Dolayısıyla uyum yasalarıyla ilgili AK Parti kendi çalışmalarını tamamladıktan sonra diğer siyasi partilerle de bu çerçevede meclis grubu olarak istişarelerini yapacaktır.



TEZCAN'A ELEŞTİRİ

Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın seçim ittifakı için "büyük buluşma" ifadesi kullanmasının hatırlatılması üzerine de "Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin ve arkadaşlarının pozisyonu yerli değildir, millî değildir. Millî mücadeleye ve daha sonra Cumhuriyetin kurucu partisin olan CHP'ye yakışmamaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak onlar bir kendi duruşlarını gözden geçirsinler" diye konuştu.