Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan son gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı ifade ediliyor.
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
12.01.2018 - 11:49 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede İdlib'deki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler : çavuşoğlu,lavrov,rusya,
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