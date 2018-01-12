Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan son gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı ifade ediliyor.