Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bizzat açıklamasının ardından başlayan süreçte iki parti arasında ittifak komisyonu oluşturulmasına karar verilmişti. Yaşanan bu sürecin ardından bu sabah ilk olarak MHP'nin komisyon için belirlediği isimler belli oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(MHP ile ittifak) Komisyon, Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan oluşuyor" dedi.

Buna göre; MHP'nin belirlediği ittifak komisyonunda "Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı, İ.Faruk Aksu" olacak. AK Parti'nin belirlediği komisyonda ise Mustafa Şentop, Abdülhamit Gül ve Mahir Ünal yer alacak.

Mehmet Parsak

Mustafa Kalaycı

İsmail Faruk Aksu