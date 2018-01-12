Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Beğeniriz beğenmeyiz. Bunun incelenmesi değerlendirmesi ayrı bir şeydir. AYM de değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı dayanaktan yoksun bulup reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir. Bu davanın görüldüğü mahkeme gerekli kararı verecektir. Nöbetçi mahkemenin kararı yeterli değildir. Asıl mahkeme yetkilidir. AYM'nin gerekçeli kararı beklenmesi istenmiştir. Verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgili. Yerel mahkeme dosya içeriğini ve AYM'nin kararını dikkate alarak hukuka uygun bir karar verecektir.

Hangi mahkeme olursa olsun, karar verirken, bizim yürütme olarak beklentimiz büyük bir mücadele verdiğimiz bölücü terör örgütü, FETÖ ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin hem yürütmenin hem idarenin görevidir. Bütün kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri icap etmektedir.""

"AMBLEMLERLE İTTİFAKA SICAK BAKIYORUZ"

MHP ile ittifaka yönelik bir soruya yanıt veren Yıldırım, "Bir partinin listesinden değil amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ile seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz" dedi.

"MUHALEFET GİZLİ SAKLI İTTİFAK YAPMAYA KALKMASIN"

"Muhalefet gizli saklı ittifak yapmayan kalkmasın" diyen Yıldırım, "İttifak aleni, açık bir şekilde yapılır" değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, İdlib'de saldırıların artmasının orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacağını ifade etti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hem haksızlıktır, hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara ne kadar güvenliyse, Washington o kadar değerli. Küresel teröre karşı daha fazla dayanışma gerekiyor" dedi.