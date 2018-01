Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dershaneleri ele geçiren FETÖ'nün ülkemizin en zeki ve parlak öğrencilerini bu şekilde devşirme yoluna gittiğini söyledi. "Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşan Erdoğan, iktidara geldikleri tarihten beri bu çarpıklığı ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz attığımız her adımda birilerinin tehditleriyle, saldırılarıyla, kumpaslarıyla karşı karşıya geldik. Başta emniyet sistemi, öbür tarafta yargı sistemi, buralardan tehditler. Yıllar boyunca hükûmet değişikliklerinde göreve gelen her millî eğitim bakanına ilk talimatım 'Dershaneleri kapatın.' olmuştur. Buna rağmen allem edilmiş kallem edilmiş binbir hile ve hurdayla dershanelerin varlığını sürdürmesi sağlanmıştır. En sonunda Nabi Avcı Hocamızın bakanlığı döneminde bu meseleyi kökten çözme imkânı bulduk. Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ, bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasp etmiştir. Geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır."

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca her alanda milletin değerinden kopuk, "halka rağmen halk için" anlayışıyla hareket eden, söylemi sosyalist, zihniyeti faşist kadroların tasallutu altında kaldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimiz de bu alanlardan biri olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde de ifade ettim; milletin değerlerine saygılı olmakla bilimde en üst sıralara çıkmak birbirinin alternatifi, birbirinin zıttı değildir. Tam tersine dünyadaki tüm önemli üniversiteler, ülkeleri ve toplumlarıyla sahip oldukları güçlü bağlar sayesinde bu konuma gelmişlerdir. Bizim de kendi üniversitelerimizden beklediğimiz işte budur. Bu anlayışın giderek güçlendiğini görmekten doğrusu memnuniyet duyuyorum."

YARDIMCI DOÇENTLİK KALKIYOR

Daha önce de yardımcı doçentliği eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki değişikliğin nasıl olacağını açıkladı. Uzun zamandır yardımcı doçentlik unvanıyla ilgili çeşitli şikâyetler aldığını kaydeden Erdoğan şunları kaydetti: "Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu bilirdim. Yani bununla bir gönül çalmak, gönül almak... Dedik ki 'Biz öyle bir adım atalım ki bu ara unvanı ortadan kaldırıp, doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilmesini temin edecek bir çalışma yapalım.' YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz. Artık doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan kazanan doğru doçentliğe gidecek."