CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu. Kaftancıoğlu'nun rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.