CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu. Kaftancıoğlu'nun rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.
CHP'in yeni İstanbul il başkanı belli oldu
14.01.2018 - 01:39 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi. Kaftancıoğlu 325, Cemal Canpolat 318 oy aldı.
Etiketler : chp,istanbul,
536134 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/536134.aspx
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